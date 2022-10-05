Санкт-Петербург, 5 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Очередной циклон принесет в Санкт-Петербург небольшие дожди и потепление, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

По его словам, 5 октября Петербургский регион начнёт ощущать влияние очередного облачного вихря, на этот раз североатлантического.

«Неторопливо приближаясь с запада, он сделает погоду облачной, местами пройдут небольшие дожди», — добавил он.

Температура воздуха днем в Петербурге составит +10…+12 градусов, по Ленинградской области +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

«В четверг пройдут небольшие дожди, и будет на два-три градуса теплее», — добавил синоптик.