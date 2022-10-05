Екатеринбург, , 09:47 — REGNUM Число лесных пожаров в Екатеринбурге за январь–сентябрь 2022 года снизилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом журналистам сообщили в департаменте информполитики Екатеринбурга.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

За указанный период в Екатеринбурге зафиксировали 35 лесных пожаров при 74 возгораниях за тот же период 2021 года. Сократилось и количество тлеющих торфяников: 123 и 182 — в 2022 и 2021 годах соответственно.

Отмечается, что в 2022 году силовики совершили 344 рейда, направленных на выявление и предотвращение нарушений пожарной безопасности.

Напомним, с 25 августа в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня.