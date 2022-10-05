Канберра, 5 октября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Согласно новому отчету, за последние восемь лет жители Австралии заплатили по счетам за электроэнергию более чем на 10 миллиардов долларов больше, чем необходимо. Об этом 5 октября сообщил телеканал NineNews.

(сс) williamnyk Австралийские доллары

Отчет Института энергетики и финансового анализа (IEEFA) показал, что поставщики энергетических сетей в Австралии получают сверхприбыль на 1,2 миллиарда долларов больше, чем необходимо, в год, поскольку австралийцы сталкиваются с растущими счетами за электроэнергию.

В 2020 году потребители заплатили за свои счета на 6,8% больше, что в сумме составило от 800 до 1200 долларов за восемь лет. В отчете говорится, что в период с 2014 по 2021 год поставщики электроэнергии получили на 67% больше прибыли, чем обычно.

﻿»Энергетические потребители Австралии прядут золотой шелк для поставщиков электроэнергии уже почти десятилетие», — сказал журналистам автор отчета Саймон Орм.