Якутск, , 09:40 — REGNUM За заслуги перед обществом в Якутии наградят 36 учителей. Это будут педагоги, которых назовут лучшими по итогам голосований в каждом из районов республики и в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе правительства региона.

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Учителя получат премии в 100 тыс. рублей, заявил на пленарном заседании XIV съезда учителей и педагогической общественности региона глава Якутии Айсен Николаев.

«Указом президента России Владимира Путина 2023 год объявлен в нашей стране Годом педагога и наставника. В этом решении главы государства отражено признание значимости статуса педагога, значимости преемственности традиций российского образования. В поддержку этого Года, объявленного президентом, я учреждаю премию педагогам — наставникам как знак признания их заслуг перед обществом», — сказал глава республики.

Он назвал причиной сплочённости общества в нынешней ситуации заслугой нескольких поколений педагогов, воспитателей преподавателей и мастеров.

Как сообщало ИА REGNUM, поздравляя учителей с их праздником, Айсен Николаев назвал их профессию настоящим призванием. Он подчеркнул, что эта деятельность требует беззаветной преданности своему делу, любви к детям, большой ответственности и терпения.