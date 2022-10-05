Донецк, 5 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Куйбышевский и Киевский районы Донецка снова были обстреляны со стороны боевиков ВСУ. Об этом 5 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Киевская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что вооружённые бандеровские формирования произвели новый обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка в 09:23 (совпадает с мск), выпустив по городу пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Куйбышевский и Киевский районы Донецка подверглись обстрелу со стороны укронацистов.