Тегеран, 5 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. На севере Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4, в результате пострадали 235 человек. Об этом 5 октября сообщает агентство Tasnim.

Землетрясение

Отмечается, что подземные толчки зафиксированы около города Хой (провинция Западный Азербайджан). Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Пострадавшие доставлены в больницы с переломами рук и ног, травмами головы, уточнила агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-востоке Малуку в Индонезии.

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