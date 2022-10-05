Вашингтон, 5 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер положительно отозвался о трансгендерах в американской армии. Своё мнение он высказал на брифинге.

Цитата из к/ф «Девушка из Дании». Реж. Том Хупер. 2015. США, Великобритания Трансгендер

Отвечая на вопрос журналиста о необходимости законодательной нормы, позволяющей этим людям служить в вооружённых силах, пресс-секретарь Пентагона высказаться отказался. Тогда собеседник предложил Райдеру обратиться к тем трансгендерам, которые не уверены в своем армейском будущем.

«Что бы я сказал военнослужащим-трансгендерам как офицер ВВС США, служащий в минобороны: если на вас форма и вы рядом со мной, и мы будем сражаться — мы будем сражаться вместе, вы — из моей команды, я — из вашей команды», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря американского оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года выбранная президентом США Джо Байденом на должность адмирала командного корпуса службы общественного здравоохранения США Рейчел Левин вошла в историю, став самым высокопоставленным чиновником открытым трансгендером в стране. Она также стала первым открытым трансгендером — офицером, получившим четыре звезды.