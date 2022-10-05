Тбилиси, 5 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Руководство Грузии рассчитывает на широкое участие оппозиции в обсуждении реформ, направленных на евроинтеграцию. Об этом 4 октября заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

gov. ge Ираклий Гарибашвили

«Наша власть максимально мотивирована, чтобы в кратчайшие сроки были выполнены все 12 рекомендаций. Хочу еще раз призвать оппозицию принять участие в рабочих группах, которые созданы в парламенте», — сказал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что приветствуется участие в реформах всех оппозиционных партий. Их вовлечения в процесс является главной целью властей.

Напомним, ранее председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства в ЕС. По всем реформам были созданы комиссии при парламенте, в которые включили представителей оппозиционных партий и НПО. Депутаты от партий «Единое национальное движение», «Лело» и «Стратегия Строителя» отказались входить в эти группы и создали свои.