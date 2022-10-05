Донецк, 5 октября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Куйбышевский и Киевский районы Донецка подверглись обстрелу со стороны вооружённых бандеровских формирований. Об этом 5 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что ВСУ произвели обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка в 09:13 (совпадает с мск), выпустив по городу четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.