Грозный, 5 октября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Чечне выделили 58 млн рублей на досрочное завершение берегоукрепительных работ. На эти средства власти региона смогут построить берегозащитные сооружения в посёлке Автуры, где требуется укрепить более 3,2 км вдоль правого и левого берега реки Хулхулау.

Николай Хижняк ИА REGNUM Горная река

Эта река угрожает домам почти 500 жителей селения Автура, а также линии электропередачи и дороге. Береговая линия из-за размывов и разрушений почти вплотную приблизилась к постройкам, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

На берегоукрепительные работы в Чечне в 2022 году было выделено 197 млн рублей, отметили в Минприроды. Работы ведутся с опережением графика, в силу этого было решено дополнительно выделить еще 58 млн рублей.

Ранее на реке Хулхулау были проведены берегоукрепительные работы в селении Ца-Ведено. Была построена грунтовая дамба, которая сможет защитить дома более 440 жителей поселка, школу и мечеть.