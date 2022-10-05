Пермь, 5 октября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор главе правления жилищно-строительного кооператива. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщили в краевой прокуратуре.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Установлено, что в 2014–2017 годы мужчина неправомерно распорядился кредиторской задолженностью возглавляемого ЖСК. В итоге около 600 участников строительства не получили квартиры в четырех недостроенных домах. При том две организации стали банкротами, поскольку не могли отвечать по своим обязательствам перед вкладчиками и иными кредиторами. Ряд физлиц лишился средств к существованию, так как набрали кредитов и продали единственное жильё.

Суд вынес наказание фигуранту в виде четырёх лет лишения свободы условно. Пермяку запретили занимать определенные должности в течение трех лет. Приговор в законную силу не вступил.