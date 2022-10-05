Москва, , 09:53 — REGNUM Рассекреченные архивные документы, рассказывающие о помощи советских органов госбезопасности словацким патриотам в 1944 году, опубликованы ФСБ России.

Партизаны Великой Отечественной войны

29 августа 1944 года в оккупированной нацистами Словакии началось национальное восстание. За три недели оно охватило треть словацкой территории. Восставших насчитывалось 60 тыс. человек, в их числе против нацистов боролись 15 тыс. партизан, около 3 тыс. из которых были советскими гражданами.

Так, в рядах партизан были бойцы оперативных групп 4-го (зафронтового) Управления Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР. Из рассекреченных документов следует, что ещё до восстания, в июне 1944 года, оперативные группы 4-го Управления громили тыловые коммуникации вермахта.

Руководство опергрупп не только выполняло в тылу германских войск оперативные, боевые, разведывательные и диверсионные задачи, но и помогало словакам создавать партизанские отряды.

В частности, опергруппа майора государственной безопасности Виктора Карасёва совместно со словацкими отрядами подорвала 25 немецких автомашин, один автобус, три бронемашины, шесть танков, в том числе один типа «Тигр», за период с 3 по 15 сентября 1944 года. Кроме того, был сбит и уничтожен вместе с экипажем самолёт «Фокке-Вульф», убиты и ранены свыше 270 немецких солдат и офицеров.

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