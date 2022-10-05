Севастополь, , 09:24 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл в Крыму совещание по безопасности, сообщили 5 октября в пресс-службе аппарата Совбеза.

Николай Патрушев Defense.gov

В ходе совещания обсуждались актуальные вопросы безопасности Крыма. Отдельное внимание уделили проблемам, связанным с терроризмом и транспортной безопасностью. Также в центре обсуждения оказалась военно-политическая обстановка в зоне проведения спецоперации.

В мероприятии приняли участие полпред президента РФ Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, а также представители различных министерств и ведомств.