Сана, 5 октября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Специальный посланник ООН по урегулированию йеменского конфликта Ханс Груденберг обратился к правительству Йемена и повстанцам-хуситам с призывом о возобновлении мирных переговоров. Об этом 5 октября сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление, опубликованное официальными ресурсами ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Груденберг призвал стороны конфликта «уважать результаты» предыдущих раундов переговоров и вновь договориться о прекращении огня.

Спецпосланник ООН также заявил о необходимости дальнейшей работы над вопросами, которые мешают процессу мирного урегулирования. В частности, чиновник обратил внимание на важность вопроса о выплате правительством жалования всем госслужащим, проживающим на территориях, находящихся под контролем хуситов.

«Вопросы, которые сейчас обсуждаются за столом переговоров, требуют долгосрочного решения и никто не может рассчитывать на их быстрое и легкое урегулирование» — отметил Груденберг.