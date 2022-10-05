Верхний Уфалей, Челябинская область, 5 октября 2022, 09:21 — REGNUM В Челябинской области местный житель осуждён за незаконную вырубку лиственниц возле железной дороги. Приговор вынес Верхнеуфалейский городской суд, сообщает региональное УФСБ.

Суд
Суд
Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что он вырубил защитную полосу вдоль железной дороги. Инцидент произошёл в Шемахинском лесничестве. Размер ущерба составил порядка 1,4 млн рублей.

Часть суммы гражданин возместил. Суд назначил ему три года условно и обязал его компенсировать миллион рублей.