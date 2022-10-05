Верхний Уфалей, Челябинская область, 5 октября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В Челябинской области местный житель осуждён за незаконную вырубку лиственниц возле железной дороги. Приговор вынес Верхнеуфалейский городской суд, сообщает региональное УФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что он вырубил защитную полосу вдоль железной дороги. Инцидент произошёл в Шемахинском лесничестве. Размер ущерба составил порядка 1,4 млн рублей.

Часть суммы гражданин возместил. Суд назначил ему три года условно и обязал его компенсировать миллион рублей.