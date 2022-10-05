Кишинёв, 5 октября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Молдавия нуждается в укреплении партнёрства с НАТО, США и ЕС для обеспечения собственной безопасности. Об этом 4 октября заявил министр иностранных дел и евроинтеграции Николай Попеску на совместной пресс-конференции с министром Великобритании по делам Европы Лео Дохерти в Кишинёве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия

«Это — ключевое направление для нас, и данный диалог будет укрепляться. Но, обещаю, что всё будет прозрачно: мы будем очень подробно объяснять, что предполагает укрепление обороны и налаживание сотрудничества в этой сфере», — сказал Попеску.

Он подчеркнул, что власти Молдавии планируют модернизировать армию «до самых высоких международных стандартов». Министр напомнил, что партнёрские отношения республики с НАТО предусмотрены планом действий, который инициировали в 2006 году.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно выражала сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. Она также заявила, что готова объявить мобилизацию в республике, если Армия Россия подойдёт близко к её границам.