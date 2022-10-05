Донецк, , 09:19 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 5 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Кировского и Куйбышевского районов Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 09:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка.