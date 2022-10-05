Южно-Сахалинск, 5 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Волонтёры на Сахалине обходят семьи мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса. Они фиксируют все проблемы и просьбы жен, родителей, детей военнослужащих, которые затем оперативно решаются областными и районными органами власти. Общественники посетили уже более 1000 семей, сообщил на брифинге заместитель председателя правительства Сахалина Владимир Ющук.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Люди просили помочь с заготовкой дров и угля на зиму, оформлением денежных выплат, предоставлением кредитных каникул. Кто-то просил организовать уход за пожилыми родственниками, кто-то — перевести ребёнка в другой детский сад, чтобы маме было ближе забирать его после работы. Если это требовалось, мы предоставляли психологическую поддержку», — рассказал Ющук.

Он подчеркнул, что работа с семьями мобилизованных продолжается. В ней задействованы 180 волонтёров по всему Сахалину.

Как сообщало ИА REGNUM, для семей военнослужащих, которые участвуют в спецоперации в защиту Донбасса, в Еврейской автономии работает горячая линия. В том числе там можно узнать информацию о раненных и погибших.