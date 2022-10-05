Самара, , 09:23 — REGNUM О готовности встать на защиту Родины сообщил главе Самарской области Дмитрию Азарову мобилизованный местный житель. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Частичная мобилизация Официальный портал Правительства Ростовской области

4 октября Азаров побывал в войсковой части, где встретился с земляками, которые были призванными на службу в рамках частичной мобилизации.

Отмечается, что среди мобилизованных проходит боевое слаживание и 25-летний Александр Завьялов из Безенчукского района, у которого дома остались родители и супруга, ожидающая ребенка.

«У меня есть военная специальность — механик-водитель. Раньше я проходил военную службу в воздушно-десантных войсках. Конечно, родные и близкие переживают. Но я уверен, что все будет хорошо», — приводит пресс-служба слова мобилизованного.

По словам воина, кормят бойцов хорошо, при этом военная подготовка пока дается непросто, но он справляется со всеми задачами.

«Занимаемся физической, тактической, медицинской подготовкой. Все рассказывают, объясняют, как правильно, как нужно. Я готов защищать Родину», — заявил боец.

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