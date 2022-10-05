Самара, 5 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. О готовности встать на защиту Родины сообщил главе Самарской областиДмитрию Азарову мобилизованный местный житель. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Официальный портал Правительства Ростовской области Частичная мобилизация

4 октября Азаров побывал в войсковой части, где встретился с земляками, которые были призванными на службу в рамках частичной мобилизации.

Отмечается, что среди мобилизованных проходит боевое слаживание и 25-летнийАлександр Завьялов из Безенчукского района, у которого дома остались родители и супруга, ожидающая ребенка.

«У меня есть военная специальность — механик-водитель. Раньше я проходил военную службу в воздушно-десантных войсках. Конечно, родные и близкие переживают. Но я уверен, что все будет хорошо», — приводит пресс-служба слова мобилизованного.

По словам воина, кормят бойцов хорошо, при этом военная подготовка пока дается непросто, но он справляется со всеми задачами.

«Занимаемся физической, тактической, медицинской подготовкой. Все рассказывают, объясняют, как правильно, как нужно. Я готов защищать Родину», — заявил боец.

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