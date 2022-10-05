Стрежевой, Томская область, , 09:18 — REGNUM Жители города Стрежевой в Томской области собрали почти 1,5 млн рублей на помощь мобилизованным и их семьям. Об этом рассказал мэр города Валерий Дениченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стрежевой, Томская область Администрация города Стрежевой

По его словам, от горожан поступали платежи в размере от 100 до 1 млн рублей.

«Поступило на счет 1 440 967,54 руб. Потрачено на материальную помощь 30 000 рублей. На приобретение амуниции и инвентаря 279 460 рублей, в том числе спальные мешки — 197 815, коврики 47 500», — отметил он.

Большая часть спальников и ковриков ещё не поступили, они находятся в пути. Валерий Дениченко выразил надежду, что товары поступят к следующей отправке военнослужащих.

Остаток средств составляет 1131,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее овцевод-тысячник из Бурятии передал почти весь произведённый им войлок — 550 кг из 600 для пошива тёплых вещей участникам спецоперации.

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