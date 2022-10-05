Санкт-Петербург, 5 октября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали мигранта, который в нецензурной форме публично оскорблял и угрожал насилием русским во время поездки в автобусе на севере города, сообщили 4 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Автобусный дебошир, оскорблявший русских

Инцидент, который взбудоражил общественность, произошел вечером 2 октября в автобусе №208 у станции метро «Удельная». Свидетелями непристойного поведения стала семейная пара с ребенком, которая во время поездки была вынуждена выслушивать мат и то, что этот человек «очень любит унижать русских, как русские любят унижать не русских». Последнюю фразу отец семейства успел записать на камеру мобильного телефона и выложить в социальные сети, благодаря чему оперативникам центра «Э» удалось установить личность мигранта и задержать его.

Злоумышленником оказался 37-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проживающий вместе с матерью в Красногвардейском районе Петербурга. На жизнь мужчина зарабатывает частным ремонтом и отделкой квартир. Отметим, что это не первый случай, когда он попадает в поле зрения правоохранительных органов. В июне этого года мигрант привлекался к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

«Задержали его оперативники по месту жительства. При виде полиции правонарушитель сразу приступил к деятельному раскаянию, продолжил каяться и в отделе полиции», — добавили в Главке МВД, отметив, что в ближайшее время злоумышленник будет передан в следственные органы для проведения с ним процессуальных действий.