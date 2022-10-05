Якутск, 5 октября 2022, 09:23 — REGNUM Жители Якутии продолжают обращаться с заявлениями в координационный центр по вопросам мобилизации. Всего за время работы структуры получено 241 обращение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.
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Общественники региона продолжают собирать и отправлять экипировку для военнослужащих. Пока более 80% вещей, необходимых бойцам, приобретено за счёт правительства региона.
Что касается мобилизации по ошибке, то количество таких резервистов сейчас уже практически сошло на нет. Домой возвращаются в основном призывники, отправленные в первые два дня после объявления частичной мобилизации.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии в разы чаще регистрируют отцовство и заключают браки, рассказала заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина. Она также подчеркнула, что граждане просят оформить их союз в короткие сроки и в не торжественной обстановке.