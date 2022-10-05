Якутск, 5 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Жители Якутии продолжают обращаться с заявлениями в координационный центр по вопросам мобилизации. Всего за время работы структуры получено 241 обращение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Читайте также: В Якутии из-за мобилизации количество браков увеличилось в 3,5 раза

Общественники региона продолжают собирать и отправлять экипировку для военнослужащих. Пока более 80% вещей, необходимых бойцам, приобретено за счёт правительства региона.

Что касается мобилизации по ошибке, то количество таких резервистов сейчас уже практически сошло на нет. Домой возвращаются в основном призывники, отправленные в первые два дня после объявления частичной мобилизации.

«Врачебные комиссии работают непосредственно в пунктах временного размещения. Сейчас идет речь о возвращении тех, кто был призван в первые один-два дня с начала частичной мобилизации. В первые дни у многих на руках не было документов, подтверждающих право на отсрочку», — отметил председатель общественной палаты Николай Бугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии в разы чаще регистрируют отцовство и заключают браки, рассказала заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина. Она также подчеркнула, что граждане просят оформить их союз в короткие сроки и в не торжественной обстановке.