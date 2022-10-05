Париж, 5 октября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Французские власти официально запустили процесс национализации крупнейшей энергетической компании страны Electricitе de France (EDF), 4 октября сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на комиссию по надзору за финансовым рынком Франции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

В настоящее время государство контролирует 84% акций организации. Остальные 16% правительство Франции собирается купить за €9,7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Германия объявили о планах национализировать бывшее дочернее предприятие Газпрома Securing Energy for Europe (прежнее название Gazprom Germania).