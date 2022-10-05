Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Киев может лишиться поддержки со стороны Чехии и Словакии. Эти две страны Восточной Европы из-за более низкого, чем в Западной Европе, экономического развития и высокой зависимости от поставок из России больше подвержены риску столкнуться с внутриполитической нестабильностью на фоне роста цен и страха дефицита запасов зимой. Такое мнение высказал обозреватель журнала Foreign Policy Тим Гослинг.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря на сохраняющуюся решимость, есть риск, что это может ослабить их поддержку [Киева]», — считает Гослинг.

Он напомнил, что в 2021 году на долю российского газа приходилось 55% от всех поставок в Чехию и 68% в Словакию.

Обозреватель считает, что бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш представляют наибольшую угрозу для помощи киевскому режиму.

«Многие с опаской следят за президентскими выборами в январе, на которых лидирует Андрей Бабиш», — отмечается в материале.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Словакии направят киевскому режиму 30 своих танков Т-72. Ранее в Братиславе заявили, что намерены передать Киеву 11 истребителей МиГ-29.

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