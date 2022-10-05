Оренбург, 5 октября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассмотрел дело 45-летней агрессивной горожанки. Она угрожала врачу убийством. Об этом сообщили 5 октября в пресс-службе Ленинского райсуда города.

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Женщина пришла на приём к врачу. Однако работа медика вызвала у неё недовольство и агрессию. Оренбурженка стала угрожать врачу убийством и замахнулась молотком. Медработник восприняла угрозы реально.

Между тем суд пришел к выводу, что агрессивная горожанка не подлежит уголовной ответственности, так как страдает хроническим психическим расстройством. В отношении женщины применили принудительную меру медицинского характера. Её отправляют в психиатрический стационар специального типа на принудительное лечение. Решение суда не вступило в законную силу.