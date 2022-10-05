Донецк, 5 октября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 5 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:35 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку, выпустив за четыре часа 12 снарядов.

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