Москва, 5 октября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Требования Германии и Польши по отношению к России о выплате последней репарации киевскому режиму являются непристойными и аморальными. Об этом 5 октября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Вообще просто неприлично, неприлично, непристойно и абсолютно аморально, что Польше и что Германии на совместном медиамероприятии, пресс-конференции заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций за период любой исторический. Не Польше и не Германии это делать», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября министры иностранных дел Германии и Польши Анналена Бербок и Збигнев Рау заявили, что эти две страны считают, что на репарацию со стороны России мог бы рассчитывать Киев.