Калуга, 5 октября 2022, 10:31 — REGNUM В Калуге в подозрении организации подпольных казино правоохранителями задержана группа в составе трёх мужчин и женщины. Все — жители областного центра. Об этом 5 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Незаконную деятельность подпольного казино пресекли оперативники регионального управления ФСБ России
Незаконную деятельность подпольного казино пресекли оперативники регионального управления ФСБ России
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По версии следствия, с марта этого года подозреваемые в составе организованной преступной группы для своего обогащения проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в помещениях на улицах Суворова, Стекольной и 1-й Загородной города Калуги. Незаконную деятельность пресекли оперативники регионального управления ФСБ России.

В помещениях игровых залов проведены обыски. Изъяты игровая аппаратура и деньги. Обыски проведены также по местам жительства подозреваемых и в их автотранспорте. Устанавливаются и другие возможные участники преступной группы. По факту незаконной организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело.

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