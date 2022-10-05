Владивосток, , 09:12 — REGNUM В Приморском крае в рамках противодиверсионной подготовки сил Тихоокеанского флота (ТОФ) было проведено комплексное обследование побережья и дна бухт акватории Японского моря в ряде пунктов базирования боевых кораблей и судов вспомогательного флота. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Боевые пловцы Минобороны РФ Mil.ru

пресс-служба ВВО «Боевые пловцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) флота проверили бухты с выполнением подводных спусков водолазов, а также с применением быстроходного противодиверсионного катера многоцелевого назначения «Грачонок» на предмет возможных закладок взрывчатых веществ и схронов».

Водолазы также осмотрели подводные части и винторулевые группы кораблей и судов ТОФ для обнаружения возможных взрывных устройств и других посторонних предметов. Для мониторинга морского дна экипажем противодиверсионного катера «Грачонок» было задействовано специальное оборудование, «в том числе поисково-спасательный комплекс «Кальмар» с телеуправляемым подводным аппаратом».

Отмечается, что военнослужащие отряда ПДСС флота проводят такое обследование систематически, что позволяет обезопасить фарватер и акваторию мест базирования кораблей от диверсионной угрозы в любое время года и при любых погодных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли Тихоокеанского флота ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая завершили совместное патрулирование акватории Тихого океана, включая северные районы вблизи Аляски.

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