Бейрут, , 09:14 — REGNUM Вице-спикер ливанского парламента Элиас Бу Сааб в интервью местному телевидению заявил, что переговоры о демаркации спорных морских границ между Ливаном и Израилем достигли продвинутой стадии, и де-факто завершились.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Чиновник, который ранее был назначен ответственным лицом по вопросу переговоров с Израилем, подчеркнул, что главным пунктом переговоров стало обсуждение доли Ливана в добыче газа на морском месторождении Кариш, сообщает Al-Mayadeen.

«Мы намерены получить то, что принадлежит нам. Сейчас мы завершили переговоры. Ливан не заплатит Израилю ни гроша от своей доли в месторождении, и этот пункт лежит в основе соглашения. И мы не считаем, что предложенные нами поправки испортят соглашение», — заявил Бу Сааб.