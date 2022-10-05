Самара, 5 октября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Социальный паспорт каждой семьи военнослужащего формируют в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров во время общения с мобилизованными гражданами в войсковой части Тольятти.

Правительство Иркутской области Иркутск. Мобилизация

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Сообщается, что он прибыл в часть для того, чтобы обсудить все вопросы, которые интересуют мобилизованных, оценить условия их быта, питание, определиться по каким направлениям требуется поддержка властей области.

По слова временно исполняющего обязанности командира воинской части подполковника Андрея Новака, в части идет боевое слаживание.

«Наши земляки показывают себя очень достойно. Военнослужащие оказывают им помощь, передают боевой опыт», — приводит пресс-служба его слова.

Азаров осмотрел казармы, территорию части, пообщался с воинами.

По слова мобилизованных, в начале было тяжело привыкнуть к солдатским условиям, но сейчас все учебные и бытовые процессы отлажены, в части ежедневно проходят занятия по боевой, тактической, медицинской подготовке.

«Здесь бригада легендарная, собраны серьезные, профессиональные люди, которые умеют достигать поставленных задач, в том числе, в вопросах подготовки. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Дай Бог, чтобы так и было», — напомнил Азаров мобилизованным.

По словам Новака, воины, которые сейчас защищают Родину, чувствуют поддержку и ожидают подкрепление.

Сообщается, что воины обратились к главе области с вопросами о социальной поддержке семей, а также отсрочке кредитных платежей.

Азаров сообщил, что в регионе ведется работа по созданию социального паспорта каждой семьи военнослужащего.

«Всем главам муниципальных образований совместно с социальными службами поставлена задача по формированию такого социального паспорта семей военнослужащих. На каждую семью должен выйти либо сотрудник администрации, либо соцработник, чтобы провести первичное интервьюирование о составе семьи и злободневных вопросах — устройстве детей в детский сад, школу, медицинском обслуживании, коммунально-бытовых вопросах, вплоть до того, чтобы помочь с ремонтом крыш или забора. Понятно, когда мужское плечо есть, семье спокойнее. А когда вы на защите Родины, здесь мы плечо подставить обязаны», — заявил глава региона.

Он заверил, что на совещании в областном правительстве региона данный вопрос будет рассматриваться постоянно, а главы районов и городов будут отчитываться о проделанной работе.

Отмечается, что в ходе встречи был рассмотрен вопрос о доукомплектовании мобилизованных экипировкой. В регионе собрали заявки от командиров частей, в результате был сформирован перечень из 11 наименований.

«До отправки бойцов вся экипировка должна быть поставлена», — поставил задачу чиновникам глава региона.

Он также отметил, что поддержка армии оказывается постоянно.

«Понятно, что армия обеспечена всем необходимым, но находясь в постоянном взаимодействии с командармом, мы стараемся оперативные потребности закрывать», — пояснил он, отметив, что помощь также оказывают благотворительные фонды, частные лица, чиновники и предприниматели.

По словам воинов, они проходят подготовку с боевым настроем и планомерно решают все задачи.

«Очень много бойцов, у которых воевали деды. Все готовы защищать Родину», — отметил Новак.

Глава Самарской области поблагодарил военнослужащих за ответственность, мужество, патриотизм.

«Это наша Родина, и нам ее защищать», — заявили в ответ бойцы.

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