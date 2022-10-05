Грозный, , 09:07 — REGNUM В Чечне стартовали международные соревнования по парашютному спорту. Их участниками стали около 100 спортсменов из России и из-за рубежа. Спортивный форум проводится в международном воздушном центре Goodsky на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Прыжок с парашютом © Пресс-служба конкурса «Лидеры России»

Он отметил, что в 2022 году соревнования по парашютному спорту приурочены к 70-летнему юбилею президента РФ Владимира Путина. Кроме того, в рамках мероприятия состоится еще финал Кубка России по купольному пилотированию, посвящённый памяти первого главы Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. По словам Кадырова, нынешние соревнования парашютистов в Чечне проходят впервые после отстранения российских спортсменов от участия в мировых соревнованиях.

«Состязания в Гудермесе являются первым в России международным турниром по парашютному спорту с момента отстранения наших соотечественников санкционной политикой от участия в чемпионатах мира и Европы. Но такие меры нас делают только сильнее, что в принципе и доказываем», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

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