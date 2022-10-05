п-ов Вальдес, , 09:07 — REGNUM Череда смертей китов за последние дни в заповеднике на юге Аргентины обеспокоила ученых, которые считают, что виной тому может быть ядовитая микроводоросль, как передает агентство France-Presse.

Мертвый кит (сс) Sarah Nichols

С 24 сентября по 2 октября по меньшей мере 13 южных гладких китов погибли в заливе Нуэво недалеко от полуострова Вальдес в аргентинской Патагонии, который является заповедником и местом размножения этих громадных млекопитающих, сообщил Институт охраны китов (ICB). В 1999 году полуостров был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей уникальной фауне.

Власти приступили к вскрытию найденных китов и исследованиям воды и моллюсков, «чтобы определить наличие возможных биотоксинов, связанных с распространением вредоносного цветения водорослей», заявила координатор программы по китам института Агустина Донини.

Ни один из исследованных на данный момент китов не имел признаков ранений или травм, и все они хорошо питались, сообщили в институте.

Большое количество мертвых китов за такой короткий промежуток времени позволяет предположить, что в этом виновата «местная экологическая переменная», сказала директор программы Марселла Ухарт.

Цветущие водоросли производят естественные токсины, которые могут быть вредны для других организмов, живущих в воде. Их пигмент окрашивает поверхность воды в красный цвет, из-за чего это явление получило название «красный прилив».

Мэр близлежащего города Пуэрто-Пирамидес сообщил журналистам, что в заливах Нуэво и Сан-Хосе наблюдается «необычное увеличение… красных приливов».

Несмотря на недавнюю гибель животных, власти зарегистрировали более 1400 китов в заливах Нуэво и Сан-Хосе, что является самым большим ростом численности за последние 50 лет.

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