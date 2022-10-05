Будапешт, , 09:06 — REGNUM Цена на российскую нефть, поставляемую по трубопроводам, не будет ограничена Евросоюзом в рамках нового пакета санкций. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсетях.

Петер Сийярто Estonian Foreign Ministry

По его словам, потолок цен на эту категорию не будет введён благодаря усилиям Венгрии.

«Мы упорно вели переговоры и добились того, что ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти (мы именно так покупаем нефть, необходимую для нашей энергетической безопасности), а в случае чрезвычайной ситуации оно также не распространяется на морской транспорт, заменяющий трубопроводы», — написал министр.

Сийярто добавил, что новые санкции не распространятся на атомную энергетику. В частности, они не затронут строительство новой АЭС «Пакш».

Как сообщало ИА REGNUM, в России отреагировали на планы установить потолок цен на российскую нефть. По словам вице-премьера Александра Новака, поставки в условиях нерыночной стоимости производиться не будут.