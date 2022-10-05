Астана, , 09:03 — REGNUM Принятый в Казахстане закон об ограничении президентских полномочий одним сроком не позволит монополизировать власть в стране. Об этом 5 октября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Карагандинской области.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Эта новелла поставит мощный заслон попыткам монополизации власти и сформирует условия для появления новой волны способных, ответственных политиков», — сказал Токаев.

Он заявил, что данный закон позволит значительно укрепить демократические традиции в Казахстане. По мнению президента, предстоящий этап выборов перезапустит основные политические институты и создаст качественно новые условия для развития страны.

Напомним, Токаев установил проведение досрочных выборов президента на 20 ноября. Ранее срок президентского правления в Казахстане был увеличен до семи лет, но избираться можно будет лишь один раз. Досрочные выборы президента назначены на 20 ноября, досрочные выборы депутатов парламента и глав регионов планируется провести в 2023 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Токаев заявил о завершении в Казахстане «эпохи олигархического капитализма»