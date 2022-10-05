Москва, 5 октября 2022, 09:03 — REGNUM План американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию ситуации на территории б. УССС является частью общественной дискуссии, на Западе начали задаваться вопросами о происходящем. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмен из США — основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск представил собственный план по разрешению конфликта на территории б. УССР. Он написал об этом 4 октября на своей странице в одной из соцсетей.
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