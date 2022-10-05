Москва, 5 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. План американского бизнесмена Илона Маска по урегулированию ситуации на территории б. УССС является частью общественной дискуссии, на Западе начали задаваться вопросами о происходящем. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Конечно, мир сейчас очень глубоко переживает все даже не изменения, а потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг [ситуации на территории б. УССР] и спровоцированы Западом, и, наконец, наверное, на Западе, начинает возникать вопрос: а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?» — сказала она в эфире радио Sputnik.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмен из США, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск представил собственный план по разрешению конфликта на территории б. УССР. Он написал об этом 4 октября на своей странице в одной из соцсетей.

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