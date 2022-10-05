Москва, 5 октября 2022, 09:03 — REGNUM Сегодня 5 октября, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Ему исполняется 70 лет, сообщается на сайте Кремля.

Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон
Kremlin.ru

Президент отметил, что Рахмон вносит большой личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами, в наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

«Высоко ценю наши добрые, товарищеские отношения. Буду рад продолжению конструктивного диалога по актуальным вопросам», — подчеркнул Путин и пожелал Рахмону успехов в деятельности на благо народа Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Таджикистан активно наращивают взаимодействие по гуманитарным направлениям.

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