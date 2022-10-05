Москва, 5 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Сегодня 5 октября, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Ему исполняется 70 лет, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Эмомали Рахмон

Президент отметил, что Рахмон вносит большой личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами, в наращивание взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

«Высоко ценю наши добрые, товарищеские отношения. Буду рад продолжению конструктивного диалога по актуальным вопросам», — подчеркнул Путин и пожелал Рахмону успехов в деятельности на благо народа Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Таджикистан активно наращивают взаимодействие по гуманитарным направлениям.

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