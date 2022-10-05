Москва, , 09:02 — REGNUM Законопроект о штрафах за отсутствие счетчика посетителей у сайтов, аудитория которых подлежит исследованию, разработали в Госдуме.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас владелец информационного ресурса, объем аудитории которого подлежит исследованию, обязан обеспечить уполномоченной организации возможность установить для этого специальную программу. Счетчики обязаны иметь аудиовизуальные сервисы, крупные соцсети, сайты российских СМИ и агрегаторы новостей.

За неисполнение этой обязанности предлагается ввести штраф для граждан в размере до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 200 тыс., для юридических лиц — до 1 млн рублей, пишет «Интерфкакс».

Также предлагается ввести штрафы за нарушение требований к распространению социальной рекламы.

За неисполнение предписаний также предлагается штрафовать граждан в размере до 100 тыс. рублей, должностных лиц — до 200 тыс., юрлиц до — 1 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время распространители рекламы на ресурсах с аудиторией более 100 тыс. российских пользователей в течение суток должны распространять бесплатно социальную рекламу в пределах 5% годового объема распространяемой ими рекламы.

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