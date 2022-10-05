В Госдуме хотят штрафовать сайты за отсутствие счетчика посетителей
Москва, 5 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за отсутствие счетчика посетителей у сайтов, аудитория которых подлежит исследованию, разработали в Госдуме.
Сейчас владелец информационного ресурса, объем аудитории которого подлежит исследованию, обязан обеспечить уполномоченной организации возможность установить для этого специальную программу. Счетчики обязаны иметь аудиовизуальные сервисы, крупные соцсети, сайты российских СМИ и агрегаторы новостей.
За неисполнение этой обязанности предлагается ввести штраф для граждан в размере до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 200 тыс., для юридических лиц — до 1 млн рублей, пишет «Интерфкакс».
Также предлагается ввести штрафы за нарушение требований к распространению социальной рекламы.
За неисполнение предписаний также предлагается штрафовать граждан в размере до 100 тыс. рублей, должностных лиц — до 200 тыс., юрлиц до — 1 млн рублей.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время распространители рекламы на ресурсах с аудиторией более 100 тыс. российских пользователей в течение суток должны распространять бесплатно социальную рекламу в пределах 5% годового объема распространяемой ими рекламы.