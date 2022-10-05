Москва, 5 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за отсутствие счетчика посетителей у сайтов, аудитория которых подлежит исследованию, разработали в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас владелец информационного ресурса, объем аудитории которого подлежит исследованию, обязан обеспечить уполномоченной организации возможность установить для этого специальную программу. Счетчики обязаны иметь аудиовизуальные сервисы, крупные соцсети, сайты российских СМИ и агрегаторы новостей.

За неисполнение этой обязанности предлагается ввести штраф для граждан в размере до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 200 тыс., для юридических лиц — до 1 млн рублей, пишет «Интерфкакс».

Также предлагается ввести штрафы за нарушение требований к распространению социальной рекламы.

За неисполнение предписаний также предлагается штрафовать граждан в размере до 100 тыс. рублей, должностных лиц — до 200 тыс., юрлиц до — 1 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время распространители рекламы на ресурсах с аудиторией более 100 тыс. российских пользователей в течение суток должны распространять бесплатно социальную рекламу в пределах 5% годового объема распространяемой ими рекламы.