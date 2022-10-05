Джакарта, 5 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Министерство связи и информации Индонезии отметило, что 1337 журналистов зарегистрировались для освещения саммита G20 на Бали в ноябре 2022 года, сообщает Antara.

g20.org Саммит G20 в Индонезии

«По состоянию на 30 сентября 2022 года 1337 журналистов из 215 СМИ зарегистрировались для освещения саммита G20», — заявил министр связи и информационных технологий Джонни Плейт во время координационного совещания саммита G20 на Бали.

Виза действительна для тех, кто посетит Индонезию с целью официальной государственной деятельности, туризма, социальной и культурной деятельности, спорта, деловой и коммерческой деятельности, семейных визитов, журналистской деятельности без необходимости в поручителе в качестве спонсора.

Министерство связи и информации подготовило медиа-центр для журналистов, освещающих саммит G20, расположенный в международном конференц-центре Бали. Этот зал вместимостью 1500 человек будет работать с 13 по 17 ноября 2022 года.

Во время саммита G20 президент Индонезии проведет восемь брифингов для СМИ после каждой встречи.

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