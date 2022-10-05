Находка, Приморский край, 5 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Находке 8 октября состоится благотворительный концерт «Своих не бросаем» в поддержку мобилизованных, сообщили в Общественной палате Приморского края.

Общественная палата Приморья Афиша

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На сцене выступят творческие коллективы, на специальной площадке организаторы будут принимать вещи, необходимые бойцам на передовой. Каждый желающий сможет написать письмо солдату.

С благодарностью примут нижнее бельё, носки, футболки, майки, средства личной гигиены, различные салфетки, высокоэнергетическое и высококалорийное питание в мягких упаковках.

Как сообщало ИА REGNUM, фермер из Бурятии передал почти весь произведённый им войлок в помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции.