Берлин, 5 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Строить предположения об угрозе возможной ядерной конфронтации бессмысленно, полагает канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом он заявил в опубликованном 5 октября интервью испанской газете El País.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По его словам, «нет особого смысла» предполагать что-либо, рассуждая о ядерном конфликте.

«Как и президент США Джо Байден, я говорю России: не делайте этого!» — сказал Шольц.

Канцлер заверил, что ФРГ продолжит поддерживать Киев до тех пор, пока это необходимо. Киевскому режиму уже направлена военная помощь, в том числе самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и самоходные установки Gepard.

Отвечая на вопрос о готовности Берлина занять ведущую роль в Европе в военном отношении, Шольц отметил, что ЕС должен реагировать на ситуацию вокруг киевского режима и адаптироваться к новым временам.

На Германии, большой и экономически сильной стране в центре Европы, лежит в этом смысле особая ответственность. Правительство ФРГ очень серьёзно относится к этой задаче, но всегда в координации с союзниками по ЕС и НАТО, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 30 сентября, что развивающие тему ядерной эскалации поступают безответственно. Кремль её развивать не хочет.

Читайте также: Кремль оценил разговоры о ядерной эскалации