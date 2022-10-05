Сеул, 5 октября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 108,93 пункта, что на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, темпы роста показателя оказались немного ниже, чем в августе, когда инфляция составила 5,7%. Базовая инфляция без учёта нестабильных цен на продукты питания и нефть составила 4,1%.

Известно, что темпы роста показателя превышают 2%, целевой показатель Банка Кореи в среднесрочной перспективе, 18-й месяц подряд.

Стоимость нефтепродуктов увеличилась на 16,6%, сельскохозяйственной, рыбной продукции и продукции животноводства — на 6,2%, овощей — на 22,1%. Цены на личные услуги выросли на 6,4%, на коммунальные услуги — 14,6%. Стоимость предметов первой необходимости подскочила на 6,5%.

В августе ЦБ Южной Кореи пересмотрел свой прогноз инфляции с 4,6% до 5,2%, что является самым высоким показателем с 1998 году.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.