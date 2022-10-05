Вашингтон, , 08:55 — REGNUM ВСУ могут использовать снаряды GMLRS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для атаки любых целей на территории бывш. УССР. Об этом заявила в ходе брифинга представитель Пентагона Лора Купер.

Американская РСЗО HIMARS Sgt. Jacob Harrer

Она пояснила, что такие цели могут находиться и в Крыму.

«И просто для ясности: Крым — это [территория бывш. УССР]», — сказала Купер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что если Киев использует американские РСЗО для ударов по российским территориям, Москва будет действовать на поражение центров принятия решений.