Южно-Сахалинск, , 08:55 — REGNUM Учителя выполняют важную миссию — передавая детям знания и опыт, они не только способствуют раскрытию личности детей, будущим профессиональным и творческим успехам, но и развитию государства в целом. И это заслуживает огромной благодарности и уважения, отметил в своём поздравлении с Днём учителя губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Учитель в классе Дарья Антонова, ИА REGNUM

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Глава островного региона подчеркнул, что новые современные школы в этому году открылись в Макарове и селе Рейдово на Итурупе. В 2023 году планируется завершить строительство учреждений образования в Тымовском, Углегорском и Ногликском районах. Школы области оснащают современным оборудованием, внедряют новые технологии.

Большим спросом на Сахалине среди школьников пользуются открытые педагогические классы. Это подтверждает, что престиж профессии растёт среди молодёжи.

«Дорогие учителя, благодарю вас за труд и преданность своему делу. Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго! С праздником!» — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравляя учителей с профессиональным праздником сказал, что на Колыме трудится 1116 учителей, которые обучают более 16 тыс. школьников.